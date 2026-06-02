Медиа и технологии: в Ростове-на-Дону подвели итоги регионального этапа XV конкурса журналистов

В Ростове-на-Дону подвели итоги регионального этапа XV конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на юге России, организатором которого выступил «Ростелеком». В этом году представители СМИ от ЮФО и СКФО подали на участие 293 заявки с работами, в числе которых публикации, сюжеты, телепрограммы и другие популярные в современных массмедиа жанры.

Партнерами конкурса выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, а также Альянс по защите детей в цифровой среде.

Журналисты и блогеры исследовали проникновение нейросетей в повседневную жизнь, деловую среду и государственную сферу. В своих публикациях авторы опирались на успешные инновационные проекты, реализованные в южных регионах, делились мнением опытных экспертов, давали советы и практические рекомендации по применению ИИ в быту и профессиональной деятельности. Большое внимание уделялось тому, как искусственный интеллект помогает управлять муниципальной инфраструктурой, повышать безопасность бизнеса и государства, а также развивать цифровую грамотность.

В жюри регионального этапа конкурса вошли главный редактор газеты «Горянка» Зарина Канукова, генеральный директор информационного холдинга «Дон-Медиа», председатель правления Ростовского регионального отделения «Союз журналистов России» Анатолий Максак и директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин.

Все региональные финалисты, занявшие первые места в основных пяти номинациях и призовые места в спецноминациях, примут участие в федеральном этапе конкурса в Москве.

Места участников из Ростовской области в основных номинациях:

«Печатная пресса» - 1 место Виктория Головко, газета «Молот»

«Интернет-СМИ» - 1 место Екатерина Кравченко, деловое медиа «Эксперт Юг»

«Социальные медиа» - 2 место Вера Волошинова с публикацией на авторском сайте «Живой Ростов»

Места участников из Ростовской области в специальных номинациях:

«Киберриски в детской среде»: Наталья Клименко, интернет-портал «Комсомольская правда», Вера Волошинова, газета «Молот».

«Фундамент цифровизации» и «Цифровизация отраслей»: Юлия Валентеенко, интернет-портал «Комсомольская правда».

«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы»: София Купченко, сетевое издание «Деловая Газета Юг»