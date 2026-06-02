Жителя Ростовской области будут судить за тайники с наркотиками

Жителя Ростовской области будут судить за сбыт наркотиков в крупном размере.

В Волгодонске транспортные полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который пытался сбыть наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Подозреваемого доставили в дежурную часть, где при личном досмотре изъяли мобильный телефон с координатами тайников и 59 полимерных пакетов черного цвета с неизвестным веществом. Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили 11 тайников-закладок с таким же веществом, обмотанных черной лентой.

Кроме того, во время обыска по месту жительства у мужчины были найдены бумажные свертки и полиэтиленовый пакет. Их содержимое было отправлено на экспертизу, которая показала, что это синтетические и растительные наркотики.

По данным следствия, задержанный при помощи интернета и мобильного телефона принимал информацию о местонахождении тайников с наркотиками на территории города Волгодонска. Он извлекал оптовые партии, расфасовывал их и создавал новые закладки с разовыми дозами «товара».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на 20 лет.

