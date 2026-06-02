Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 18:00

В Ростовском зоопарке справил «новоселье» двугорбый верблюд

Верблюда по кличке Емеля перевезли в новый вольер в Ростовском зоопарке
Марина ЮРЬЕВА
Верблюд Емеля переехал в новый вольер. Фото: канал МАХ Ростовского зоопарка

Верблюд Емеля переехал в новый вольер. Фото: канал МАХ Ростовского зоопарка

В Ростовском зоопарке справил новоселье двугорбый верблюд по кличке Емеля. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Емеля появился на свет в Ростовском зоопарке в 2023 году у верблюдов Майи и Шакито. Первое время после рождения детеныш много лежал, за что и получил свою кличку.

Когда верблюжонок подрос, его перевезли в новый вольер рядом с куланом и киангом, и вот – очередное «новоселье». Теперь его соседями будут лошади Пржевальского, а вольер, в котором он жил раньше сотрудники подготавливают для другого животного. Для какого – пока держат в тайне.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долго лежал и ленился: В зоопарке Ростова на свет появился верблюжонок Емеля

В Ростовском-на-Дону зоопарке родился еще один верблюжонок (подробнее)