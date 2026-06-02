В Ростовском зоопарке справил новоселье двугорбый верблюд по кличке Емеля. Об этом сообщается в соцсетях организации.
Емеля появился на свет в Ростовском зоопарке в 2023 году у верблюдов Майи и Шакито. Первое время после рождения детеныш много лежал, за что и получил свою кличку.
Когда верблюжонок подрос, его перевезли в новый вольер рядом с куланом и киангом, и вот – очередное «новоселье». Теперь его соседями будут лошади Пржевальского, а вольер, в котором он жил раньше сотрудники подготавливают для другого животного. Для какого – пока держат в тайне.
