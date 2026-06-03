Летом запустят новые автобусные маршруты из ЛНР и ДНР в Ростовскую область

Три новых маршрута свяжут Донбасс и Ростовскую область. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Новые автобусные маршруты запустят летом из ЛНР и ДНР в Ростовскую область. Об этом сообщает Минтранспорта РФ.

В реестр межрегиональных перевозок внесли шесть новых маршрутов. Два из них соединят ЛНР с Ростовской областью. Еще один будет стартовать в ДНР и приезжать в Ростов.

По закону запустить перевозки на этих направлениях необходимо в течение 90 дней с момента внесения в реестр. То есть не позднее 20 августа текущего года.

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