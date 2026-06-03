Два человека погибли в ДТП под Каменоломнями в Ростовской области утром 3 июня

Врачи успели спасти одного человека. А водитель и пассажир скончались на месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром в среду, 3 июня, два человека погибли в жестком ДТП под Каменоломнями. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

- Авария случилась в 5:39 на 3-м километре автодороги М-4 «Дон», - ввели в курс дела в Госавтоинспекции. - 41-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» ехал со стороны трассы к поселку Каменоломни. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево к поселку Интернациональный он, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «Ваз 2115» под управлением 26-летнего водителя. Произошло столкновение.

После удара «Ваз 2115» врезался в «Опель Вектра», за рулем которого находился 65-летний водитель. В результате ДТП водитель «Хендэ Солярис» и его 43-летний пассажир скончались на месте. 35-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГАИ.

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