Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:02

Два человека погибли в ДТП под Каменоломнями в Ростовской области утром 3 июня

В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли два человека, третий попал в больницу
Татьяна ТИХОНОВА
Врачи успели спасти одного человека. А водитель и пассажир скончались на месте.

Врачи успели спасти одного человека. А водитель и пассажир скончались на месте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром в среду, 3 июня, два человека погибли в жестком ДТП под Каменоломнями. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

- Авария случилась в 5:39 на 3-м километре автодороги М-4 «Дон», - ввели в курс дела в Госавтоинспекции. - 41-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» ехал со стороны трассы к поселку Каменоломни. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево к поселку Интернациональный он, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «Ваз 2115» под управлением 26-летнего водителя. Произошло столкновение.

После удара «Ваз 2115» врезался в «Опель Вектра», за рулем которого находился 65-летний водитель. В результате ДТП водитель «Хендэ Солярис» и его 43-летний пассажир скончались на месте. 35-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГАИ.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ворошиловский встанет в пробках, перекроют Шаумяна: Ограничения движения в Ростове-на-Дону в июне 2026

В администрации рассказали, где в Ростове ограничат движение транспорта в июне (подробнее)