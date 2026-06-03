В Сальске после переезда возобновил работу офис ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Сальске после переезда открыло работу отделение банка на улице Пушкина, 1. В офисе предусмотрены зоны обслуживания для физических лиц и представителей бизнеса, которым доступны стандартные банковские операции.

Пространство отделения оформлено в новом формате – свободные планировки, «мягкие» зоны обслуживания. В круглосуточной зоне установлены банкоматы с функциями мини-офисов.

- Мы последовательно развиваем сеть отделений в Ростовской области, уделяя особое внимание малым городам и территориям, где есть стабильный запрос на качественный банковский сервис. Для нас важно, чтобы жители и предприниматели могли получать полный спектр финансовых услуг на современном уровне и без необходимости выезжать в крупные города. Сегодня офис банка — это не только место для оформления продуктов, но и пространство, где можно получить профессиональную консультацию, подобрать решение под свои задачи, выстроить долгосрочное взаимодействие с банком. Уверен, что новое отделение в Сальске станет востребованным как у горожан, так и у местного бизнес-сообщества, — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.