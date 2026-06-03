Глава Ростовской области и замминистра обороны РФ обсудили поддержку ветеранов СВО

Анна Цивилева и Юрий Слюсарь обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий. Фото: сайт правительства Ростовской области

Меры поддержки ветеранов СВО обсудили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В ходе беседы отметили, что филиалы фонда, созданного по указу президента России Владимира Путина, начали работу три года назад.

— За это время выстроили принципиально новую систему поддержки. Главная сила фонда — люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники — все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими, - сказала Анна Цивилева.

Глава региона в свою очередь поблагодарил Анну Цивилеву, руководителя ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяну Карасеву и весь коллектив за неравнодушное отношение к бойцам и их близким.

Губернатор добавил, что в регионе выстроили многоуровневую систему помощи. В частности, на базе МФЦ действует система «одного окна». Услугой уже воспользовались более 8 тысяч человек. Также с апреля комплексное сопровождение в филиале фонда можно получить при обращении в любой МФЦ.

Кроме того, филиал фонда и Госюрбюро Ростовской области ведут совместные приемы и выезжают в муниципалитеты. Для семей ветеранов предусмотрено субсидирование ипотечной ставки, а в центрах занятости организовали индивидуальное сопровождение. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.

На Дону филиал фонда получил более 55 тысяч запросов на оказание разных видов помощи. Большинство ситуаций уже решили.

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