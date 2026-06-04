Синоптики уверяют: без дождей и гроз четверг не обойдется. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 4 июня продолжит продвижение к потеплению, но едва заметное на термометрах. Также синоптики прогнозируют продолжение дождей с грозами и сильным ветром. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 4 июня будет переменной облачности. Утром ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем осадков не предвидится. Ветер восточный и юго-восточный разовьет скорость в 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 - 14 м/с. В ночь на 5 июня ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы разгонятся до 16 м/с.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный и юго-восточный будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы разовьются до 12 - 14 м/с. В ночь на пятницу будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 4 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +23 — +25 градусов. В ночь на 5 июня ожидается от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +20 до +25 градусов, местами до +28. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +13 — +18 градусов, местами до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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