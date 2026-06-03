В Ростовской области прошла масштабная Неделя предпринимательства

Фото: предоставлено пресс-службой РРАПП.

На Дону прошла Неделя предпринимательства, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. В рамках серии деловых и семейных событий на разных площадках встретились сотни представителей бизнес-сообщества области.

При поддержке Сбера в регионе были организованы семейный кинопоказ «Союзмультфильма» и Международный форум по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с фокусом на страны БРИКС, а также стартовала федеральная программа «Мама-предприниматель».

В конце мая в кинотеатре «Горизонт» прошел благотворительный показ короткометражных мультфильмов «Союзмультфильма». Гостями стали дети предпринимателей, которые в сопровождении любимых героев, включая кота Матроскина, в игровой форме познакомились с основами финансовой грамотности и правилами использования банковских карт.

Также в Центре креативных индустрий был дан официальный старт региональному этапу федеральной обучающей программы «Мама-предприниматель», в рамках которого участницы познакомились с мерами поддержи женского предпринимательства и особенностями развития малого бизнеса в регионе.

В финале недели прошел масштабный Международный форум ВЭД «БРИКС и бизнес: объединение усилий ради устойчивого будущего». Он был организован на площадке Исторического парка «Россия — моя история». В мероприятии приняли участие представители деловых кругов Китая, Индии, государств Персидского залива и стран СНГ, а также профильных ведомств и институтов развития.

Участники форума обсудили текущие форматы сотрудничества в рамках БРИКС, перспективы расширения бизнеса и инструменты поддержки экспортно-ориентированных компаний.

Отметим, что в рамках содействия развитию внешнеэкономической деятельности организуются онлайн-миссии и отраслевые конференции. При поддержке банка более 1600 предприятий малого бизнеса Ростовской области уже ведут внешнеторговую деятельность.

К слову, программа Недели предпринимательства не ограничилась Ростовом-на-Дону. Торжественные встречи с предпринимателями и церемонии награждения лучших представителей МСП прошли также в поселке Каменоломни и Волгодонске.

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой Сбера.

- Неделя предпринимательства открыла много новых площадок для живого диалога бизнеса и обмена опытом. Охват событий впечатляет: от семейных ценностей и детского образования до женского предпринимательства и внешнеторговых связей. Такой разносторонний подход полностью отражает нашу философию — мы не просто банк, мы надежный партнер экосистемы бизнеса на всех этапах жизни. Видя горящие глаза участников форума БРИКС и счастливых детей на кинопоказе, я с уверенностью могу сказать, что предпринимательство на Дону — это про людей с большой душой, и мы гордимся возможностью поддерживать их начинания, - поделился заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.