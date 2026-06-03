Дончане стали в четыре раза чаще оформлять ипотеку на строительство домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года свыше 320 донских семей приступили к строительству собственных домов при поддержке банка. Это в 4,2 раза превышает количество заемщиков, решившихся на строительство за аналогичный период 2025 года. Такие данные предоставил Сбер.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

- В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Объем выдач на ИЖС вырос в 4,6 раз по сравнению с прошлым годом, почти достигнув 1,9 млрд рублей за первые 5 месяцев. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС, что защищает средства застройщиков и повышает доверие к подрядчикам, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Также он отметил, что в Ростовской области, где треть населения — 1,3 млн человек — проживает в сельской местности, строительство частных домов остается одним из самых востребованных направлений. С наступлением тепла рынок загородной недвижимости заметно оживился: только в апреле, на старте активного строительного сезона, спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства вырос на 54% по сравнению с мартом, и эксперты прогнозируют сохранение этой положительной динамики вплоть до осени.

С начала 2026 года более 8,3 тысяч жителей региона оформили в банке жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей при среднем размере займа в 4,1 млн рублей. Ключевым фактором роста по-прежнему выступают государственные программы поддержки: на льготную «Семейную ипотеку» пришлось 74% всех выданных средств — это порядка 25 млрд рублей. Рыночные программы, включая кредиты на покупку готового загородного жилья, составили чуть более четверти портфеля, а оставшиеся 1,8% оформили ИТ-специалисты по профильной программе.