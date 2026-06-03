Проекты по сохранению культурного наследия получили финансирование на 760 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общая сумма финансирования проектов по восстановлению объектов культурного наследия составит 760 млн рублей. Об этом заявил член правления ВТБ Руслан Еременко на ПМЭФ-2026. Всего же банк в рамках программы ДОМ.РФ направит средства на реализацию 5 проектов.

- Мы поддерживаем культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство. Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны – классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026, - отметил Руслан Еременко.

Один из проектов – реконструкция объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» в Санкт-Петербурге. Площадь объекта – 802 кв. м. В Костроме банк участвует в реконструкции исторического жилого дома конца XIX века, расположенного в исторической части города. После завершения реставрации в здании разместится административный персонал медицинской клиники. Еще один объект при поддержке банка будет реконструирован в Иркутске.

Программа предусматривает льготное финансирование проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Средства могут направляться на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию исторических зданий под современное использование. Получателями финансирования могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели — правообладатели объектов, включённых в государственный реестр объектов культурного наследия.