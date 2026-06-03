Суд расторг договор с арендатором парка Плевен в Ростове

Сейчас в парке ведется демонтаж аттракционного комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После повторных слушаний суд утвердил расторжение договора с арендатором парка имени города Плевен в Ростове-на-Дону. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Советского района донской столицы Никита Паремузов.

— В Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде вынесено определение об оставлении без изменения решения суда первой инстанции, апелляционной жалобы ООО «МИВ» без удовлетворения, — написал Никита Паремузов.

Чиновник напомнил, что соглашение об аренде, заключенное в 2003 году, решили расторгнуть «из-за систематических нарушений условий договора». В частности, оказались повреждены зеленые насаждения и памятник советско-болгарской дружбы, а историческую площадь превратили в зону с аттракционами. Кроме этого, выявили незаконно установленные торговые точки.

— Сейчас арендатором ведется демонтаж аттракционного комплекса. Администрация продолжит начатую работу по приведению территории парка в комфортное пространство, —добавил Никита Паремузов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Строительство гостиницы на Береговой в Ростове одобрила экспертиза

Проект гостиницы в Ростове прошел экспертизу (подробности)