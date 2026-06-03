Более полумиллиона рублей за свалку заплатит арендатор в Ростовской области

После повторных слушаний жалобу арендатора оставили без удовлетворения. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Арендатора, допустившего захламление сельхозземель в Ростовской области, обязали заплатить за ущерб более 670 тысяч рублей. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, свалку площадью в 6 тысяч кв. метров на сельскохозяйственной земле нашли в 2024 году в Зимовниковском районе. По итогам почвоведческой экспертизы выявили превышение предельно допустимой концентрации веществ 1 и 2 классов опасности.

По факту загрязнения участка подали иск. В июне 2025 года Зимовниковский районный суд потребовал перечислить сумму ущерба в местный бюджет, но ответчик не согласился и обратился в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. После повторных слушаний жалобу арендатора оставили без удовлетворения.

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