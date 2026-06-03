Список доступных для отдыха пляжей обнародовали в Ростовской области

Отдыхать нужно только на оборудованных и санкционированных пляжах. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

В июне в Ростовской области стартовал купальный сезон. Всего подготовили 76 пляжей, подробный список разрешенных для отдыха мест опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.

Пляжи открыли в разных районах области. Например, в донской столице безопасный отдых обеспечили на береговой линии парка «Левобережный», на пляже Зеленого острова, а также на частных пляжах «Каррера» и «Абрикос».

Спасатели напоминают: отдыхать можно только на оборудованных и санкционированных пляжах. Там есть спасательные посты и пункты медицинской помощи, а дно обследовали и очистили водолазы.

Важно! Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте далеко. Не приближайтесь к судам и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Дети должны быть под присмотром родителей.

Добавим, за безопасностью в период купального сезона будут следить более 200 спасателей различных ведомств. В готовности также находятся более 100 единиц автотранспорта и 120 единиц плавсредств.

Напомним, ранее спасатели обследовали 83 донских пляжа.

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