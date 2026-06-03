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НовостиАвто3 июня 2026 11:57

В Ростовской области открылась АЗС с экспресс-кассами

Станция расположена на Аксайском проспекте, вблизи федеральной трассы М-4 «Дон»
Екатерина ЛОМАКИНА
Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

В России продолжает развиваться придорожная инфраструктура. В Аксае (Ростовская область) начала работу новая автозаправочная станция. Объект находится на Аксайском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

Одновременно на АЗС может заправляться шесть автомобилей. Отдельная выносная колонка предусмотрена для большегрузного транспорта. Также на территории АЗС доступна бесплатная подкачки шин.

В ассортименте топлива — бензин марок АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное и дизельное топливо. На АЗС работает магазин и кафе.

Для оплаты товаров и топлива на станции установлены терминалы самообслуживания. Они размещены в торговом зале. Через экспресс-кассы можно рассчитаться банковской картой или наличными средствами, не обращаясь к оператору. Станция работает круглосуточно.