На улице 2-й Баррикадной в Ростове в ближайший месяц снесут аварийный дом

Подрядчик должен выполнить демонтаж ручным методом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для сноса аварийного дома на улице 2-й Баррикадной. Работы должны провести в течение 40 дней с момента заключения договора. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании 1960 года постройки. Точный адрес — 2-я Баррикадная, 2в с литером В. Общая площадь дома — 293,7 кв. метра.

Исполнитель должен выполнить демонтаж ручным методом, так как рядом находятся другие строения. Ручная разборка должна минимизировать вибрационную нагрузку и обеспечить безопасность зданий.

Добавим, заказчиком выступает управление ЖКХ Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Стоимость контракта — 4,2 млн рублей.

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