Банковский сектор выходит на рынок онлайн-тревел с новым ИИ-решением Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские банки активно осваивают нишу персональных тревел-ассистентов, пытаясь занять место между туроператором и агрегатором. О запуске генеративного ИИ-агента, который возьмет на себя подбор билетов, отелей и туров, в рамках ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Это позволит пользователям анализировать транзакции, историю покупок и предпочтения для формирования персонализированного варианта поездки. Причем система не только будет реагировать на запросы в чате, но и сама сможет напоминать о приближении сезона отпусков.

Эксперты давно ждали выход банков на туристический рынок . По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году 73% путешественников внутри страны и 60% за рубеж бронировали жилье самостоятельно через онлайн-платформы. Объем рынка онлайн-тревел превысил 1,2 трлн рублей. При этом исследования НАФИ показывают, что 41% граждан заинтересованы в ИИ-помощниках для планирования поездок, однако пользуются ими лишь 12%. Основным барьером в данном случае являлось недоверие к автоматическому подбору и отсутствие интеграции с реальными финансами.

Благодаря доступу к транзакционным данным, банки, в отличие от поисковых агрегаторов, могут проанализировать, сколько человек обычно тратит на отель, когда покупает билеты и какой уровень сервиса предпочитает. Генеративный ИИ превращает эти данные в выгодное и своевременное предложение, снижая когнитивную нагрузку на пользователя.

Вместе с тем аналитики считают, что работа банковского ИИ-агента будет качественной, поскольку на кону стоит доверие к сервису и к организации.

Таким образом финансовая организация перестает быть просто расчетным центром и становится доверенным советником в ключевых жизненных сценариях — от инвестиций до отпуска.