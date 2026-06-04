Студенты Ростовской области познакомились с профессией электровозостроителя

Фото: Максим Максименко

В Ростове на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Ростовской области в рамках профориентационного проекта «Успешные люди» прошла встреча с главным специалистом по электровозам переменного тока Новочеркасского электровозостроительного завода Валерием Леонидовичем Задорожным. В проекте принимают участие ведущие промышленные предприятия региона и яркие представители бизнес-сообщества.

На встрече собрались студенты Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума, Профессионального училища №5, Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа. А в онлайн-формате за дискуссией следили 13,5 тыс. человек.

Валерий Леонидович рассказал студентам о своем детстве, учебе в школе и техникуме, первых шагах в профессии. Большое внимание он уделил семье, члены которой в разные годы также работали на заводе, а супруга и сын продолжают трудиться на предприятии и сегодня.

Фото: Максим Максименко

Валерий Леонидович Задорожный - уроженец Новочеркасска. После окончания электромеханического техникума и службы в армии 28 лет он проработал машинистом-испытателем на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Он участвовал в создании и испытаниях локомотивов серий ВЛ-80, ВЛ-85, «Ермак», совместно с коллегами разработал систему автоматического управления вентиляцией. Сегодня В.Л. Задорожный руководит группой электровозов переменного тока.

- Важно любить свое дело, потому что увлечение профессией облегчает работу, вы сами ищите знания, а не ждете их, – рассказал Валерий Задорожный. – Также хорошая база знаний, полученная во время обучения, закладывает крепкий фундамент, помогает адаптироваться к любым изменениям. Мой совет – больше практиковаться, особенно в молодом возрасте, и, конечно, постоянно развиваться. Сегодня технологии быстро меняются, и специалист должен идти в ногу со временем.

Ребята задавали Валерию Леонидовичу разные вопросы – как попасть на производственную практику, какие сложности чаще возникают в работе и как достичь успеха.

В финале встречи студенты приняли участие в викторине. Трое ребят, верно ответивших на наибольшее количество вопросов, получили ценные брендированные подарки от предприятия.