ПМЭФ: в Ростове построят новую дорогу за 40 млрд рублей

Одним из объектов в рамках соглашения может стать автодорога «Темерницкий диаметр». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростове построят новую дорогу за 40 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь с заместителем гендиректора компании «Донаэродорстрой» - учредителя организации «Темерницкий скоростной диаметр» Владимиром Кнышовым.

Документ заключили 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере дорожного строительства. Ориентировочный объем инвестиций — 40 миллиардов рублей. В рамках реализации проекта будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Губернатор отметил, что развитие транспортной инфраструктуры — стратегическая задача для Ростовской агломерации. Это позволит разгрузить узлы и повысить связанность территорий. Он выразил надежду, что опыт инвестора поможет выполнить проект качественно и в срок.

Одним из объектов в рамках соглашения может стать автодорога «Темерницкий диаметр». Напомним, «Донаэродорстрой» специализируется на строительстве сложных трасс, включая М-4 «Дон» и дорогу в аэропорт «Платов». Замгендиректора Владимир Кнышов заявил, что компания готова применить все компетенции. Инвестиции в дорожную сеть и новые рабочие места — вклад в экономику региона.

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