По иску дочерней компании «Гугл» суд в Бельгии арестовал имущество материнской

Бельгийский суд наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской «дочки». Юрист Максим Кульков в беседе с RTVI назвал эту меру промежуточной, а не окончательной.

Бельгийский суд наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро (около 9,8 миллиарда рублей). Заявление подала российская компания ООО «Гугл».

В основе спора — дивиденды, которые, по версии Арбитражного суда Москвы, вывели из российской «дочки» Google перед ее банкротством. Суд решил, что выплата была нужна, чтобы избежать расчетов с кредиторами. Арест — обеспечительная мера. Она исключит возможную реструктуризацию или банкротство бельгийского подразделения до окончания разбирательства.

Бельгийский адвокат ООО «Гугл» заявил, что дело выходит за рамки обычного корпоративного спора. Он подчеркнул необходимость искать активы Google везде, где возможно, чтобы исполнить решение российского суда.

Это не первый случай. В декабре 2025 года Парижский суд арестовал 100% акций Google France. Сумма дивидендов составила 112 миллионов евро. В октябре того же года аналогичное решение принял Верховный суд ЮАР. Российская «дочка» также инициировала процедуры признания решений в более чем десяти странах.

ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве в июне 2022 года. Тогда арест банковского счета сделал невозможной работу офиса. В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом. Конкурсное производство продлится до конца октября 2026 года.

По словам Кулькова, говорить о прецеденте пока рано. Это не первый случай, а сам арест — лишь обеспечительная мера. Шансы на реальное изъятие активов он оценивает как крайне низкие. Между Россией и Бельгией нет двустороннего соглашения о признании решений судов. Единственный механизм — принцип взаимности, но в современных условиях он не работает.

Следующий этап — рассмотрение бельгийским судом процедуры экзекватуры (признания и приведения в исполнение иностранного решения). Именно от этого зависит, удастся ли взыскать средства в пользу кредиторов российской компании.

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