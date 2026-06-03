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НовостиОбщество3 июня 2026 18:45

В Сальске изъяли 300 пар обуви без маркировки на 49 тысяч рублей

Роспотребнадзор нашел нарушения в магазине «Модная семья»
Татьяна ТИХОНОВА
Проверка нагрянула в магазин одежды и обуви.

Проверка нагрянула в магазин одежды и обуви.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области из магазина изъяли 300 пар обуви на 49 тысяч рублей. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Донскому региону.

В мае 2026 года специалисты ведомства провели контрольную закупку в центре города Сальска.

Проверка выявила грубые нарушения правил цифровой маркировки. На 300 парах обуви отсутствовали коды «Честный ЗНАК». Общая стоимость изъятой продукции составила 49 540 рублей.

Часть изъятой продукции. Фото: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

Часть изъятой продукции. Фото: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

Кроме того, в продаже нашли ещё 64 единицы товаров легкой промышленности без идентификационных знаков.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Роспотребнадзор продолжает борьбу с незаконным оборотом немаркированной обуви и одежды в регионе.

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