Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского о новой мобилизации

Депутат прокомментировал слухи на Украине о новой волне мобилизации в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день вопрос о проведении новой мобилизации не стоит, сообщил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что никаких данных о дополнительном призыве нет. Он назвал некорректными высказывания украинской стороны, особенно президента Зеленского. По его словам, Зеленский — «сгусток лжи и дезинформации». Колесник добавил, что комитет по обороне владеет всей необходимой информацией. Минобороны и военкоматы работают в штатном режиме.

Депутат также прокомментировал слухи на Украине о новой волне мобилизации в России. Он заявил, что украинские власти пытаются делать вбросы, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем. Там, по его словам, людей ловят «людоловы» из ТЦК, случаются смерти от инфарктов и инсультов.

Ранее в Кремле уже говорили, что тема всеобщей мобилизации в России не стоит на повестке дня. Дмитрий Медведев также отмечал: комплектование войск контрактниками и добровольцами идет нормальными темпами, поэтому новой волны призыва не требуется.

В конце мая в украинских телеграм-каналах распространились сообщения о росте запросов на фразу «мобилизационное предписание». Эти публикации связывали рост со скрытой мобилизацией. Однако проект «Война с фейками» опроверг эти заявления. Небольшое увеличение числа запросов объясняется цифровизацией военкоматов и обычным призывом на срочную службу.

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