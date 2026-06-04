Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 5:08

Проект логистического комплекса федерального значения представили вице-премьеру в Ростовской области

В Ростовской области запустили производство промышленных роботов
Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области запустили производство промышленных роботов.

В Ростовской области запустили производство промышленных роботов.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил новую промышленную площадку, где первый вице-премьер Денис Мантуров дал старт производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения. Предприятие специализируется на выпуске отечественного оборудования, в том числе для логистических комплексов. Об этом губернатор сообщил в своих соцсетях.

На встрече губернатор представил первому вице-премьеру проект логистического комплекса федерального значения, который планируется создать по поручению президента РФ в Ростовской области.

Денис Мантуров поручил создать межведомственную рабочую группу для проработки вопросов реализации проекта.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трех районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 4 июня