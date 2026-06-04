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НовостиОбщество4 июня 2026 8:24

Ростовчане обнаружили мини-кладбище в западной части Зеленого острова

Два захоронения обнаружили на Зеленом острове в Ростове
Екатерина ПОПОВА
Два захоронения обнаружили на Зеленом острове в Ростове.

Два захоронения обнаружили на Зеленом острове в Ростове.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В западной части Зеленого острова обнаружили мини-кладбище. Об этом сообщает газета «Молот».

На территории находятся как минимум два захоронения: одно датируется 1971 годом, второе появилось недавно и является детским.

Отметим, что в советские годы западная часть острова была обитаема, там находился поселок. Сейчас это место заросло, сохранились лишь фундаменты разрушенных строений. На одном из них и расположены могилы. Захоронения ухожены: надгробия покрашены, есть искусственные цветы.

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