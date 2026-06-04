Из-за остановки на Крымском мосту задерживаются пять поездов через Ростов

Пять поездов в Ростов задерживаются на 6–7,5 часов из-за остановки движения на Крымском мосту. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять пассажирских поездов, следующих через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.

Опоздание составов составляет от 6 до 7,5 часов. Поезда выехали в сторону Тамани 3 и 4 июня, но встали в пути.

Задерживаются следующие составы: №078 Симферополь — Санкт-Петербург с опозданием на семь часов, №174 Евпатория — Москва с опоздание на шесть часов, №092 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, №098 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, №076 Симферополь — Омск с опозданием на 7,5 часов.

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