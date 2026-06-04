Ростовская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

Правительство Ростовской области и банка ВТБ в рамках ПМЭФ-2026 заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан заместителем президента — председателя правления банка Денисом Бортниковым и губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

Соглашение предполагает совместную работу в сфере реализации инвестиционных проектов, поддержки промышленности и предпринимательства, а также развития современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры для населения. Особое внимание будет уделено кредитованию юридических лиц и жителей Ростовской области, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций в экономику региона.

- Ростовская область играет важную роль в экономике юга России и является одним из ключевых регионов для ВТБ. Здесь располагаются крупные промышленные предприятия, развивается бизнес, реализуются инфраструктурные и инвестиционные проекты. Наша цель — не только быть финансовым партнером, но и участвовать в долгосрочном развитии региона, поддерживать предприятия и жителей области. Подписанное соглашение позволит нам расширить сотрудничество по ряду направлений и внедрить современные финансовые решения в экономику региона, — отметил Денис Бортников.

Губернатор отметил значимость соглашения для Ростовской области.

- Банк активно участвует в реализации ключевых проектов, поддерживает бизнес и развитие финансовой инфраструктуры. Подписанное соглашение открывает новые возможности для привлечения инвестиций, модернизации экономики и дальнейшего развития предпринимательства в регионе, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Отмечается, что банк активно участвует в социально-экономическом развитии региона, поддерживает крупнейшие предприятия региона, проекты малого и среднего бизнеса, а также реализует инициативы в сфере финансовой грамотности, образования и здравоохранения. При участии банка в регионе развиваются цифровые сервисы и современные финансовые решения, в том числе проект «Цифровая среда» для образовательных учреждений. Также банк оказывает поддержку медицинским учреждениям.