Магнитная буря уровня G3 ожидается в Ростовской области вечером 4 июня

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 4 июня на территории Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G3. Начало возмущения геомагнитного поля прогнозируется около 18:00. Данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии.
Предпосылкой к этому стала солнечная вспышка, зарегистрированная 3 июня в 04:36.
Ранее дончанам советовали в период магнитных бурь ограничить тяжелые физические и умственные нагрузки, скорректировать рацион, исключив вредную пищу, а также сократить время пребывания на солнце в дневные часы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вплоть до инфаркта миокарда: О последствиях магнитных бурь и как их пережить, рассказал ростовский врач