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НовостиОбщество4 июня 2026 10:33

Магнитная буря уровня G3 ожидается в Ростовской области вечером 4 июня

4 июня в Ростовской области прогнозируют сильную магнитную бурю с 18:00
Екатерина ПОПОВА
4 июня в Ростовской области прогнозируют сильную магнитную бурю с 18:00.

4 июня в Ростовской области прогнозируют сильную магнитную бурю с 18:00.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 4 июня на территории Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G3. Начало возмущения геомагнитного поля прогнозируется около 18:00. Данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии.

Предпосылкой к этому стала солнечная вспышка, зарегистрированная 3 июня в 04:36.

Ранее дончанам советовали в период магнитных бурь ограничить тяжелые физические и умственные нагрузки, скорректировать рацион, исключив вредную пищу, а также сократить время пребывания на солнце в дневные часы.

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