В районе крупнейшего центра службы крови Юга России провели модернизацию 4G сети

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В Пролетарском районе города, где расположена центральная станция переливания крови Ростовской области, завершены работы по усилению сети 4G. Установка нового телеком-оборудования позволила техническим специалистам МТС повысить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/сек. и улучшить качество голосовой связи для персонала и посетителей.

Улучшенная связь позволит медицинскому персоналу быстрее обмениваться данными с коллегами, упростит работу с донорами за счет цифровизации организационных процессов. Посетители и доноры, в свою очередь, смогут комфортнее пользоваться цифровыми сервисами, например, заказывать такси или доставку после процедуры или созвониться с близкими. Будучи крупнейшим центром службы крови на Юге России, учреждение сотрудничает с региональными больницами и поставляет компоненты крови в более чем 100 медицинских учреждений области. Кроме того, на базе станции существует учебный центр, в котором подготавливают и обучают врачей-трансфузиологов.

- Станция переливания крови играет важную роль в системе здравоохранения, обеспечивая жизненно важные ресурсы для медицинской практики в регионе. Быстрый мобильный интернет позволит станции цифровизировать свою работу, перекладывая на умные технологии рутинную работу и разгружая персонал. Например, системы на базе интернета вещей способны отслеживать условия хранения крови и других биоматериалов, что упростит работу персонала, - рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Установка нового оборудования также усилила качество 4G связи еще в одном медицинском комплексе по соседству – Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте, включающем 21 клиническое отделение, 10 диагностических отделений и 5 научно-экспериментальных лабораторий. Центр является ведущей научной площадкой, где разрабатывают новые методы диагностики и лечения онкологии.