Бензин АИ-98 в Ростовской области подорожал до 93,93 рубля за литр

Росстат зафиксировал рост цен на все виды топлива в Ростовской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата, в период с 26 мая по 1 июня в Ростовской области зафиксирован рост цен на все виды автомобильного топлива. Средняя стоимость литра бензина в регионе составила 69,19 рубля.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 25 копеек — до 64,57 рубля за литр. АИ-95 вырос в цене на 23 копейки, достигнув 71,57 рубля.

Самое дорогое топливо — АИ-98. Теперь оно стоит 93,93 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 25 копеек — с 74,12 до 74,37 рубля.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области превысила 82 рубля за 1 литр