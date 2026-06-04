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НовостиОбщество4 июня 2026 11:12

Российский оператор связи заключил на ПМЭФ-2026 соглашение о цифровом взаимодействии

Оно предусматривает сотрудничество с федеральным банком по вопросам кибербезопасности
Наталья ВЕСНИНА
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

На ПМЭФ-2026 состоялось подписание стратегического соглашения о партнерстве в области реализации цифровых решений. Подписи под соглашением поставили председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. Сотрудничество предусматривает взаимодействие в сфере повышения защиты клиентов от мошенничества, кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных.

- В центре нашего внимания всегда находятся интересы и безопасность клиентов. Партнерство с оператором позволит нам улучшить инструменты защиты клиентов от цифровых угроз, еще быстрее реагировать на любые подозрительные действия. Мы объединяем усилия для предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и перехода на отечественные ИТ-решения, что является безусловным приоритетом для банка, – отметил Максим Грицкевич.

- Наше сотрудничество позволит расширить внедрение отечественных ИТ-решений в банковской деятельности: от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак. Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты, – прокомментировал Хачатур Помбухчан.