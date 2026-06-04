В хуторе Красный Крым под Ростовом на 160 га построят новый микрорайон

Вместе с жилыми домами должны возвести социальные объекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Красный Крым под Ростовом-на-Дону планируют построить новый микрорайон. Комплексное развитие предполагается на территории бывшего колхоза «Дружба», обновлению подлежит 159,8 га. Об этом порталу Домостройдон.ру сообщил глава регионального минстроя Сергей Куц.

В мае на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности предложили внести изменения в генплан населенного пункта. Это сделали по инициативе правообладателя.

Территорию хотят перевести из категории сельскохозяйственных земель в жилую зону. Вместе с домами должны возвести социальные объекты: детсады на 490 мест, школы на 1200 учеников (с профицитом мест), поликлинику, пожарное депо, спортивные учреждения и парк.

Точные этапы и сроки работ определят при заключении договора о комплексном развитии территории. Также после опасений местных жителей был скорректирован проект по снабжению микрорайона инженерными сетями для подачи воды и электричества.

— Инициаторами представлено доработанное предложение по обеспеченности будущей застройки инженерной инфраструктурой независимо от инженерных мощностей, обеспечивающих существующую застройку территории Мясниковского района. Возможность подтверждена ресурсоснабжающими организациями, — прокомментировал Сергей Куц.

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