Донские семьи активно используют маткапитал для ипотеки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России с начала года доля сделок с привлечением маткапитала достигла 25,8%. Такие данные приводят аналитики Домклик — партнера Сбера.

Материнский капитал наиболее активно используется при оформлении «Семейной ипотеки»: он участвовал почти в половине (46,1%) всех выдач по этой льготной программе в России. Значительная доля приходится также на «Дальневосточную и Арктическую ипотеку» (24,7%) и «Региональную» (16,3%). Востребован сертификат и на рыночном сегменте: 14,2% сделок на вторичном жилье и 11% кредитов на загородную недвижимость оформлены с его привлечением.

В Ростовской области портрет типичной заемщицы выглядит так: женщина 33 лет с ежемесячным доходом около 88 тыс. рублей, приобретающая жилье стоимостью в среднем 6,2 млн рублей. По России показатели схожи: тот же возраст — 33 года, но доход чуть выше — порядка 98 тыс. рублей при средней цене объекта 6 млн рублей.

Елена Руфова, заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

Традиционно самые дорогие квартиры с использованием маткапитала приобретают в Москве (14,4 млн руб.), Санкт-Петербурге (8,9 млн руб.) и Московской области (8,3 млн руб.). Также вошел в число регионов с высокой стоимостью жилья для матерей вошел Краснодарский край. А меньше всего стоимость жилья в Волгоградской, Челябинской и Самарской областях.

- Материнский капитал остается одним из ключевых инструментов для решения квартирного вопроса. Мы видим, что донские семьи активно пользуются как льготными, так и рыночными программами, вкладывая средства маткапитала в первоначальный взнос или погашение кредита. Всего с начала текущего года более 8,3 тысяч донских жителей оформили в банке жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. 74% от всего объема выданных средств пришлось на льготную «Семейную ипотеку», 24% — на рыночные программы, еще 1,8% оформили ИТ-специалисты, - рассказала заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.