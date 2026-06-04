На ПМЭФ-2026 представлен первый в мире терминал с искусственным интеллектом

Фото: Евгений Чистяков

Его умный экран подстраивается под покупателя, а биометрия срабатывает при любом освещении. До конца года банк планирует установить первые несколько тысяч устройств, рассказали в пресс-службе Юго-Западного Сбербанка

В рамках ПМЭФ 2026 участникам форума был представлен НЕО - первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Это собственная разработка Сбера, которая объединила ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы.

- НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, - рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

Россия входит в число мировых лидеров по развитию биоплатежей. Уже более 6 миллионов человек попробовали оплату улыбкой, посетители ресторанов стали в три раза чаще оставлять чаевые за счет «бесшовного» сценария. И новый терминал НЕО стал следующим этапом развития платежной инфраструктуры.

Терминал автоматически подстраивается под конкретного пользователя и способен узнать человека при любом освещении, а его обладает высоким разрешением. Устройство выполнено в футуристичном дизайне, вдохновлённом эстетикой космических технологий и идеей движения вперед.

Также сейчас банк тестирует рекомендательные ИИ-модели для BNPL-сценариев: система сможет предлагать оплату частями в нужный момент — с учетом контекста покупки и клиентского поведения.