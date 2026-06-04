Росагролизинг откроет специализированные центры в Ростовской области

Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и гендиректор АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Одно из основных направлений сотрудничества — создание машинно-технологических компаний по предоставлению агротехнологических услуг. По словам Юрия Слюсаря, подобная работа — системный шаг к повышению эффективности сельского хозяйства и снижению издержек производителей.

Стороны планируют взаимодействие для развития производства сельскохозяйственной продукции, технического обновления АПК и других отраслей экономики, в том числе предполагается механизм финансовой аренды. Срок соглашения — 2026-2031 годы.

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