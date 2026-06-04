В Ростовской области ИИ внедрят в сферы здравоохранения и ЖКХ

Передовые цифровые решения повлияют на качество жизни людей. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с гендиректором ПАО «ВымпелКом» Сергеем Анохиным развитие цифровизации региона. Встреча состоялась на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба главы донского региона.

В рамках встречи обсудили внедрение современных технологий в здравоохранение: от защищенного хранения данных и телемедицины до проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделили созданию единой кардиологической системы с ИИ. Теперь в регионе, на тестовой площадке, запустят пилотный проект.

Также говорили о цифровизации в ЖКХ, в частности, о системе видеоаналитики для контроля за вывозом мусора. Камеры с ИИ могут круглосуточно оценивать ситуацию и фиксировать номера мусоровозов.

Сотрудничество позволит внедрить передовые цифровые решения, и это напрямую повлияет на качество жизни людей, а также на инвестпривлекательность Ростовской области.

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