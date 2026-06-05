На Ставпрополье ребенку, укушенному собакой за лицо, выплатят 150 тысяч рублей

В прокуратуре отметили: местные власти и профильные учреждения не приняли должных мер для решения проблемы с бродячими животными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае трехлетнему мальчику, которого за лицо укусила собака, выплатят 150 тысяч рублей. Такое решение вынес суд, рассказали в «АиФ — Северный Кавказ».

Речь идет о происшествии в Степновском округе. Оно случилось в июне 2025 года. Там на ребенка напала бездомная собака. С рваными ранами лица малыша доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь.

В прокуратуре отметили: местные власти и профильные учреждения не приняли должных мер для решения проблемы с бродячими животными. Надзорное ведомство подключилось к ситуации и обратилось в суд.

Судья поддержал требования прокуратуры. Принято решение выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей.

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