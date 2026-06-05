На Алтае мужчина попал под суд за то, что якобы избавил от мук раненого лося

Мужчина не сообщил о смерти животного в охотничье хозяйство и оставил мясо себе. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае мужчина решил «облегчить» муки раненого лося и попал под суд. Об этом рассказывает издание amic.ru со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Житель Каменского района обнаружил возле забора своего дома сохатого. Лось с трудом держался на ногах и тяжело дышал. Мужчина решил прекратить его страдания. Он выстрелил в животное из ружья, заряженного картечью.

После этого сельчанин не сообщил о случившемся в охотничье хозяйство, хотя знал, что обязан это сделать. Вместо этого он оставил мясо себе.

- Ущерб природным ресурсам оценили в 240 тысяч рублей. В суде подсудимый признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Он пояснил, что раньше никогда не охотился на лосей, - рассказали в управлении

Суд признал мужчину виновным по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Охотничье ружье конфисковали в пользу государства.

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