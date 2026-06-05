На ПМЭФ-2026 представят выставку «Великая. Образ женщины в русском искусстве»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В рамках ПМЭФ 6 июня ожидается открытие официальной выставки «Великая. Образ женщины в русском искусстве». Инициаторы выставки – Русский музей и ВТБ.

В 11 залах Михайловского дворца представят более 300 произведений Ильи Репина, Карла Брюллова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева и других художников XVIII – нач. XX века.

В центре экспозиции – героини, внесшие вклад в формирование культурной жизни Петербурга и страны. Тематические залы продемонстрируют портреты императриц, великих княгинь, аристократок, а также представительниц мира искусства – литераторов, меценаток, актрис и балерин, художниц и жён-вдохновительниц знаменитых живописцев. Особое место займёт раздел, связанный с хозяйкой Михайловского дворца, великой княгиней Еленой Павловной. На выставке представлены работы из богатейшего собрания Русского музея, коллекций ведущих музеев и культурных институций России, а также частных коллекций.

Впечатления от «Великой» дополнит специальный сезон подкаста ВТБ «Культурная страна». В первых трех эпизодах слушатели узнают, как создавались известные женские портреты в русском искусстве. Во второй части расскажут о женщинах-первопроходцах, которые совершили революцию в одной из сфер общественной или научной жизни Петербурга и мира. Голосами выпусков станут актрисы МХТ им. Чехова Влада Сухорукова, Полина Романова, Софья Евстигнеева, Софья Шидловская, Ксения Теплова, Юлия Витрук. 6 эпизодов подкаста будут выходить с 11 июня раз в две недели.

Также к выставке подготовил специальный путеводитель-аудиогид, который проведет посетителей по одиннадцати разделам экспозиции. Выставка продлится до 11 января 2027 года.