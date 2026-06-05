В развитие связи и цифровых технологий на Дону инвестируют более двух млрд рублей. Фото: Правительство РО.

На Петербургском международном экономическом форуме договорились о реализации новых проектов. В развитие связи и цифровых технологий на Дону инвестируют более двух миллиардов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

- Областное правительство готово оказывать содействие нашим партнерам по вопросам реализации инвестиционных проектов, в том числе в части подключения к сетям, — отметил первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

Соглашения подписали с двумя крупными телекоммуникационными компаниями. Специалисты намерены обеспечить качественными услугами удаленные населенные пункты. Также планируется развивать систему «Безопасный город», интеллектуальные транспортные сети и цифровизацию ЖКХ.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь обсуждал перспективы этой сферы с руководителями других операторов. Сотрудничество позволит значительно повысить качество связи в регионе.

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