Заболеваемость корью в Ростовской области за год упала в 25 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в двадцать пять раз. Об этом сообщается в итоговом докладе регионального управления Роспотребнадзора.

- По итогам года в области зарегистрировано 64 случая лабораторно подтвержденной инфекции. В основном болезнь регистрировалась среди непривитых людей или пациентов с неизвестным прививочным анамнезом, — указано в материалах ведомства.

Больше половины всех эпизодов заражения пришлось на детей. Самым неблагополучным городом стал Батайск, где выявили тридцать шесть заболевших. Двенадцать случаев врачи признали завозными — инфекцию привезли из Вьетнама, Бангладеш и других регионов России.

Специалисты отмечают отсутствие внутрибольничного распространения вируса. Для сдерживания болезни медики оперативно проводили вакцинацию в очагах инфекции. Всего за год от кори привили свыше сорока трех тысяч жителей Дона.

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