В Ростове мужчина с ножом украл из кафе колонку

В Ворошиловском районе Ростова местная жительница сообщила полиции о том, что в кафе ворвался незнакомец, вооруженный канцелярским ножом. Угрожая персоналу и посетителям общепита, мужчина схватил колонку, которая стоила пять тысяч рублей, после чего убежал.
Оперативники быстро вышли на след дебошира. Уже через 15 минут он был задержан. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — рассказали в Донском главке.
Если в суде вину ростовчанина признают, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также
«Раньше был боязливым и не проявлял бойцовских качеств!»: Под Ростовом осудили хозяйку алабая, который насмерть загрыз женщину