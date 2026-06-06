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НовостиПроисшествия6 июня 2026 8:51

В Ростове мужчина с ножом украл из кафе колонку

В Ростове за разбойное нападение задержали 51-летнего мужчину
Анна ШИЛЯЕВА

В Ворошиловском районе Ростова местная жительница сообщила полиции о том, что в кафе ворвался незнакомец, вооруженный канцелярским ножом. Угрожая персоналу и посетителям общепита, мужчина схватил колонку, которая стоила пять тысяч рублей, после чего убежал.

Оперативники быстро вышли на след дебошира. Уже через 15 минут он был задержан. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — рассказали в Донском главке.

Если в суде вину ростовчанина признают, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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