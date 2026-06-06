В Ростове отреставрируют уникальные росписи 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В историческом центре Ростова планируют начать работы по восстановлению и консервации уникальной настенной живописи. Ее обнаружили в доходном доме присяжного поверенного Абрама Городисского на улице Пушкинской, 98. Здание было возведено в 1905 году. Информацией о находке поделились представители общественного движения «Мой Фасад».

По словам активистов, редкие рисунки в стиле модерн, найденные на стенах в особняке, долгое время оставались скрытыми под многочисленными слоями старой побелки и краски. Работа выполнена в стиле модерн, ручная роспись велась по сухой штукатурке.

Точную дату начала реставрации пока не называют.

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