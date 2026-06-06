В Ростове на Левенцовке почти месяц нет горячей воды

В Ростове, в микрорайоне «Левенцовский», местные жители возмущены тем, что в некоторых домах до сих пор не дали горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове, в микрорайоне «Левенцовский», местные жители возмущены тем, что в некоторых домах до сих пор не дали горячую воду. Ее отключили еще 12 мая из-за плановой опрессовки сетей. В управляющей компании обещали вернуть ресурс 5 июня. Кому-то из жителей повезло — в одних домах горячая вода появилась даже раньше обещанного срока.

Но жильцы других многоэтажек по-прежнему вынуждены греть тазики. Как пояснили в УК, это связано с тем, что у ТЭЦ не хватает напора.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная прокомментировала ситуацию, связанную с отключениями в Донской столице.

— Вижу большое количество обращений по поводу отсутствия горячей воды. Принимаются все необходимые меры для устранения дефектов на теплосетях в максимально короткие сроки. Для ускорения работ ресурсоснабжающие организации переведены на усиленный режим. Сформированы аварийные бригады, — написала она в своем официальном канале в МАКС.

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