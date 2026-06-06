Аналитики назвали город Ростовской области с самой дорогой колбасой

В Волгодонске Ростовской области килограмм колбасы стоит почти 800 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Ростовстата провели традиционный мониторинг цен на продовольствие. Согласно последним данным, в начале июня один килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы на Дону стоит около 700 рублей.

При этом самая высокая стоимость на этот товар — в Шахтах. Здесь за килограмм продукта придется отдать 787 рублей. Следом идет Волгодонск. В городе мирного атома килограмм такой колбасы обойдется в 760 рублей, а в Донской столице — 682 рубля.

Что касается сливочного масла, то дороже всего оно стоит в Волгодонске — килограмм обойдется в 1191 рубль. В Ростове цена на него составит 1080 рублей, а в Шахтах — 1071 рубль.

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