В воскресенье в Ростове будет жарко и немного ветрено. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 июня будет жаркой. А по области возможны дожди, грозы и сильный ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 7 июня будет переменной облачности, существенных осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость до 6 - 11 м/с. В ночь на 8 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный с переходом на южный и юго-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Утром местами осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся 15 - 18 м/с. В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-восточный и восточный ветер с переходом на южный и юго-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 7 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. В ночь на 8 июня ожидается от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +23 до +28 градусов, местами до +31. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +13 — +18 градусов, по северу и востоку – до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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