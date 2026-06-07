Ростовская область заключила на ПМЭФ-2026 соглашения на 77 млрд рублей

Всего на форуме подписано 17 инвестиционных соглашений. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

На Петербургском международном экономическом форуме Ростовская область заключила соглашения на почти 77 млрд рублей. Об этом сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

Всего подписано 17 инвестиционных соглашений, которые, по словам губернатора, должны принести конкретные изменения в жизни жителей области: дороги, жилье, новые производства, социальные объекты.

Ключевой темой форума стало развитие технологий. Президент Владимир Путин выделил три главных направления: искусственный интеллект, автономные системы с минимальным участием человека (беспилотные технологии и роботизация) и цифровые платформы.

- О развитии именно таких технологий договаривались с партнерами, - заявил Юрий Слюсарь.

Глава региона провел важную встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Обсуждали газификацию области. В ближайшие пять лет планируется провести газ еще в 220 населенных пунктов.

С «Росатомом» продлили действующее соглашение. Госкорпорация продолжит вкладываться в Волгодонск: строить и ремонтировать социальные объекты, создавать комфортную среду.

Также Юрий Слюсарь встретился с коллегами из новых регионов — ДНР и ЛНР. Обсуждали сотрудничество в рамках экономического

- Роль Ростовской области как логистического хаба здесь очень важна, - заметил губернатор Дона.

Еще одна встреча — с лидерами студенческих отрядов. В Ростовской области насчитывается более девяти тысяч бойцов в 197 отрядах. Регион — один из лидеров этого движения.

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