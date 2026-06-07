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НовостиОбщество7 июня 2026 15:11

В ЛНР на трассе «Новороссия» ограничено движение автобусов, идущих через Ростов

Ограничения на трассе Р-280 на территории ЛНР для пассажирского транспорта коснулись автобусов, идущих через Ростов
Татьяна ТИХОНОВА
Временно прекращено движение пассажирских автобусов, следующих по Р-280 через ЛНР.

Временно прекращено движение пассажирских автобусов, следующих по Р-280 через ЛНР.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Движение пассажирского транспорта временно остановлено в Луганской Народной Республике на трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ограничения начали действовать с 4 часов утра 6 июня. В правительстве республики пояснили: это связано с вооруженной агрессией ВСУ. Режим продлится до особого распоряжения.

– В данных условиях приходится вводить временные ограничения, чтобы обезопасить наших граждан, – заявили в минтрансе ЛНР.

Жителям также рекомендовали полностью отказаться от поездок на личном транспорте по трассам Р-150 и Р-280. Кроме того, приостановлено движение пригородных поездов на участках: Дебальцево – Красная Могила, Луганск – Лантратовка, Луганск – Дебальцево, Кондашевская Новая – Дебальцево.

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