Сторонница Трампа Кэндис Оуэнс заявила, что не боится критики из-за поездки в РФ

В Россию Оуэнс приехала на Петербургский экономический форум вместе с семьей. Фото: RTVI

Журналистка Кэндис Оуэнс, яркая сторонница президента США Дональда Трампа, в беседе с RTVI на ПМЭФ-2026 заявила, что не боится критики из-за своего приезда в Россию.

Оуэнс стала известна после расследования о первой леди Франции Бриджит Макрон. В интервью она рассказала, что критика в ее адрес не прекращается.

— Каждую неделю они меняют версию о том, кто меня финансирует. На прошлой неделе говорили, что спонсор — Катар, пару недель назад — Иран. Если у тебя другой взгляд навещи и ты мыслишь независимо, сразу обвиняют в иностранном финансировании. Но это неправда, — заявила журналистка.

В Россию Оуэнс приехала на Петербургский экономический форум вместе с семьей. Она давно искала возможность посетить страну. Приглашение на ПМЭФ стало подходящим поводом.

— Мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили на форум и предложили выступить с темой о семье. Все сложилось идеально, — добавила она.

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