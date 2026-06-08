Четыре пляжа открыли для купания в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Летом в Ростове-на-Дону заработали четыре пляжа, где можно купаться без опасений. Такое решение приняли на заседании специальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Открыли два городских пляжа: в парке «Левобережный» и на Зеленом острове. Также заработали два частных — «Каррера» и «Абрикос».
Все места были проверены. Также были выданы санитарно-эпидемиологические заключения.
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