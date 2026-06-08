В Ростове 8 июня выпускники сдают ЕГЭ по математике

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
8 июня в Ростове выпускники 11 х классов сдают ЕГЭ по математике. Экзамен проходит на двух уровнях — базовом и профильном.
Профильный уровень нужен тем, кто собирается поступать на инженерные и другие технические специальности. Чтобы экзамен считался сданным, нужно набрать минимум 32 балла. Базовый уровень оценивают по обычной пятибалльной шкале.
Результаты обоих экзаменов станут известны 24 июня.
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