В Ростове 8 июня выпускники сдают ЕГЭ по математике

8 июня в Ростове выпускники напишут ЕГЭ по базовой и профильной математике. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в Ростове выпускники 11 х классов сдают ЕГЭ по математике. Экзамен проходит на двух уровнях — базовом и профильном.

Профильный уровень нужен тем, кто собирается поступать на инженерные и другие технические специальности. Чтобы экзамен считался сданным, нужно набрать минимум 32 балла. Базовый уровень оценивают по обычной пятибалльной шкале.

Результаты обоих экзаменов станут известны 24 июня.

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